В Киеве обокрали жилье французского дипломата: детали

Преступление произозло в жилом доме в центре Киева - на улице Михайловская.

В Киеве обокрали жилье французского дипломата: детали
Прокуратура Киева задержала 22-летнего украинца по подозрению в ограблении квартиры сотрудника французского посольства в Украине.

Соответствующее сообщение сегодня, во вторник, 13 марта, было опубликовано представителями пресс-службы надзорного ведомства.

Согласно обнародованным данным, злоумышленник действовал в сговоре с неустановленными лицами. Он изготовил дубликат ключей от квартиры в доме по улице Михайловская, где постоянно проживал дипломат с женой.

Вор проник в квартиру и похитил имущество, оцениваемое 0,740 млн гривен.

Ему было объявлено о подозрении по части 3 статьи 185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ограбили и избили начальника подразделению полиции.

 

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
35
Події

Схожі публікації

10-01-2018, 03:00
В Киевской области покарали мужчину, который похитил человека и удерживал в гробу
7-11-2017, 05:40
В центре Киева избили американского дипломата
16-05-2017, 10:00
В Киеве чиновника из Минобороны поймали на крупной взятке
13-05-2017, 22:44
Преподавателя запорожского вуза поймали на взятке
12-05-2017, 16:55
В Киеве аферист украл квартиру испанского дипломата
11-05-2017, 17:33
Угрожали пытками утюгом: в Киеве ограбили хозяйку квартиры
19-01-2017, 13:33
В Киеве на взятке поймали трех судебных экспертов
13-12-2016, 21:11
В Киеве на взятке задержали сотрудника Госслужбы АТО. Требовал 230 тысяч за победу в торгах
18-11-2016, 15:33
В Киеве сотрудники полиции приехали на вызов и обокрали квартиру

СТРІЧКА НОВИН

13.03.18
Нацбанк выводит из обращения бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен
13.03.18
Российские авиакомпании "налетали" в Крым на 5,44 млрд гривен штрафа
13.03.18
В "Газпроме" назвали условие, при котором продолжится транзит газа через Украину
13.03.18
Массовая драка в Тернопольской области: стали известны детали
13.03.18
Создатель Siri назвал ее глупой и разочаровался в Apple
13.03.18
Двойное убийство на Днепропетровщине. Школьник зарезал мужчину и 4-летнего ребенка
13.03.18
Убийство с расчленением. Обвиняемый назвал мотив жестокой расправы над инспектором одесского СИЗО
13.03.18
В Киеве обокрали жилье французского дипломата: детали
13.03.18
Двое ключевых футболистов донецкого “Шахтера” отправляются в Россию
13.03.18
Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" объявил о завершении карьеры
13.03.18
Паралимпиада-2018: Украина добывает четвертое золото на Играх
13.03.18
Жданов призывает Украину бойкотировать Кубок мира в России
13.03.18
Опытнейший футболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Турции
13.03.18
Руководитель донецкого “Шахтера” анонсировал громкий трансфер
13.03.18
Украинцев "люто" банят в Facebook из-за России
13.03.18
В Раде обвинили Савченко в побеге в Россию
13.03.18
Рабинович: Власти устроили пиар-шоу на решении Стокгольмского арбитража – в результате газ дорожает
13.03.18
В Раде призвали начать консультации с Еврокомиссией по недопущению строительства "Северного потока-2"
13.03.18
СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине - СМИ
13.03.18
Савченко озвучила условия, на которых согласна прийти в СБУ
13.03.18
Настя Каменских предстала в образе соблазнительной учительницы
13.03.18
"Ванну принимаю в присутствии хотя бы двух детей": Анджелина Джоли шокировала откровенным заявлением
13.03.18
Больше не рыжая: Слава из "НеАнгелов" поразила сменой имиджа
13.03.18
Грустные цифры: в Государственной службе статистики рассказали о доходах украинцев
13.03.18
Авиакомпании РФ должны Украине уже более 5 млрд грн за полеты в Крым
13.03.18
Вагітна Джамала зізналася, як готується до пологів
13.03.18
TAYANNA прокоментувала образу Андрія Данилка
13.03.18
Барак Обама запустить власне телешоу
13.03.18
Олександр Пономарьов став політиком
13.03.18
Андрій Данилко розповів про складні стосунки з батьком-алкоголіком
13.03.18
Кім Кардашьян має намір розлучитися з Каньє Вестом
13.03.18
Ахтем Сейтаблаєв дорікнув українців з приводу російської мови
13.03.18
Українська співачка буде вести прямий ефір власного весілля
13.03.18
Викрадена принцеса. Руслан і Людмила: любов проти магії
13.03.18
Ivan NAVI закликає шанувальниць є на ніч
13.03.18
Українська співачка Sonya Kay зазнала нападу під час відпочинку
13.03.18
Камерон Діас вирішила кардинально змінити своє життя
13.03.18
Гайтана зізналася у своїх недоліках
13.03.18
Холостяк Рожден Анусі відверто розповів про особисте життя
13.03.18
Стала відома причина нового конфлікту Селени Гомес і Джастіна Бібера
13.03.18
Каньє Уест пішов по стопах Кім Кардашьян
13.03.18
Надя Дорофєєва обурила шанувальників знімком в ліжку
13.03.18
У Києві знімають китайський серіал «Золоте око»
13.03.18
В Нидерландах назвали имена причастных к крушению "Боинга" на Донбассе
13.03.18
Республиканцы в Конгрессе США не обнаружили сговора между Трампом и Россией
13.03.18
Отравление Скрипаля. В РФ заявили об уничтожении запасов нервно-паралитического газа "Новичок"
Всі новини
Наверх