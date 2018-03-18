Убийство с расчленением. Обвиняемый назвал мотив жестокой расправы над инспектором одесского СИЗО

Обвиняемый Василий Чемериз заявил, что мотивом для убийства стало желание сместить действующего начальника СИЗО.

Убийство с расчленением. Обвиняемый назвал мотив жестокой расправы над инспектором одесского СИЗО
Во время заседания Малиновского суда Одессы обвиняемый Василий Чемериз заявил о том, что убить сотрудницу одесского СИЗО Елену Порошенко его заставили, угрожая семье.

"Во время заседания обвиняемый заявил, что его заставили пойти на это преступление: якобы некий сотрудник вместе с еще одним заключенным угрожал ему и семье, заставляя совершить убийство", — сообщает "Думская".

Как отметил Чемериз, указания ему якобы давали по телефону, а мотивом для убийства стало желание сместить действующего начальника СИЗО. Также мужчина рассказал, что именно поэтому ему было разрешено жить вне камеры.

Однако пока подозреваемый не обнародовал фамилию и должность сотрудника изолятора, а также имя его сообщника.

В свою очередь суд решил продлить содержание Чемериза под стражей еще на 60 дней — до 12 мая, рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля.

Напомним, в августе 2017 года в Одессе на территории следственного изолятора арестованный убил и расчленил сотрудницу учреждения, его задержали, орудие убийства было найдено.

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