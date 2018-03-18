Двойное убийство на Днепропетровщине. Школьник зарезал мужчину и 4-летнего ребенка

Двойное убийство на Днепропетровщине. Школьник зарезал мужчину и 4-летнего ребенка


Двойное убийство на Днепропетровщине. Школьник зарезал мужчину и 4-летнего ребенка

Двойное убийство на Днепропетровщине. Школьник зарезал мужчину и 4-летнего ребенка

Двойное убийство на Днепропетровщине. Школьник зарезал мужчину и 4-летнего ребенка

1 / 3 В Павлограде школьник совершил двойное убийство (dp.npu.gov.ua)

Жертвами школьника стали соседи.

Полиция задержала в Павлограде Днепропетровской области 11-классника по подозрению в совершении двойного убийства.

Жертвами школьника стали соседи — 30-летний мужчина и его сын — 4-летний мальчик. От полученных ножевых ранений они скончались. Кроме того, мать — 35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что 10 марта примерно в 23:20 18-летний парень пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему сыну. После расправы над семьей парень скрылся с места преступления.

На поиски злоумышленника был задействован весь личный состав Павлоградского отдела полиции. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали. Оказалось, парень обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления — нож кустарного производства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив.

Следственным отделом Павлоградского ОП внесены сведения в ЕРДР с правовой квалификацией по п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье ранее судимый зарезал военного и мать двоих детей.

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