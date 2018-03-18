KiRA MAZUR готує сюрприз для шанувальників

Співачка KiRA MAZUR

фото: прес-служба

Молода українська співачка KiRA MAZUR, яка відрізняється не тільки самобутнім іміджем, але і музичним контентом, готується до глобальних змін.KiRAзбирається взяти участь у спортивному проекті, назва якого поки тримає в секреті, а також планує випуск експериментальної для себе і України пісні і кліпу.

«Я люблю зміни. Точніше, я без них не можу жити. Вихід із зони комфорту - це просто розширення її. Мене навіть іноді лякає той факт, що я ніяк не можу заспокоїться, і постійно хочу кардинальних змін у всьому. Ні, це не означає, що я непостійна, це означає, що я невгамовна.» - коментує співачка.

KiRA MAZURувірвалася в шоу-бізнес з неординарною композицією «Карі очі» і кліпом, де з'явилася в яскравому і казковому образі.

За цим послідувало співпраця з популярним епатажним дизайнеромОлексієм Залевським, ставши музою його ювілейного показу наUkranian Fasion Week,KiRAз'явилася в ексклюзивному авторському образі від брендуZALEVSKIYприв'язана до стіни і подарувала маестро оригінальні версії пісень «Mamba» і «Карі очі».

А цибуля співачки на червоній доріжці преміїYUNA. До речі, образ також був розроблений брендомZALEVSKIYз метою привернути увагу громадськості до проблеми СНІДУ.

Але не тільки червоними доріжками і кліпамиKiRA MAZURвикликає до себе інтерес. У повсякденному житті співачка експериментує над образами не менш часто. Цікаві укладання волосся, різні техніки макіяжу, стильні дреди – артистка не боїться змін. А головнеKіRAвідрізняється еклектичним, але гармонійним музичним стилем. Співачка диктує світу нові тенденції.

«Будемо бачити келих наполовину повним. Іноді, озираючись назад, мені здається, що я прожила кілька життів, я змінювалася багато разів, причому кардинально! Але зараз особливий період у моєму житті. Зараз я буду нова, як ніколи. Моя музика, мій зовнішній вигляд, спосіб життя і навіть думки – все, хочу, щоб стало відкритим для вас! Хочу бути абсолютно чесною зі своєю аудиторією. Хочу розчиниться звуком в ній. І дуже сподіваюся, що вам сподобається», - говорить KiRA MAZUR.