Белла Хадід страждає від комплексів

Белла Хадід страждає від комплексів

Модель Белла Хадід

фото: соціальна мережа Instagram

В останньому інтерв'ю знаменита американська модель Белла Хадідвідверто розповіла про своїх підліткових комплексах.

За словами супермоделі, вона довгий час боролася із зайвою вагою, і її не влаштовували власні брови.

«У підлітковому віці у мене були комплекси з-за моїх брів. Я не знала, що з ними робити. Вони у мене тонкі, це від тата. А ще, до 15 років я була повніше, ніж зараз», — зізналася 21-річнаБелла.

На думкуБеллиброви — важлива риса особи як для жінки, так і для чоловіка і той факт, що їх можна коригувати за допомогою різних мейк-ап інструментів, в якийсь момент став для неї «революційним».

«Якщо природа щось не дала — завжди можна це виправити», — переконана модель.

Нагадаємо, раніше Рене Зеллвегервразила змінами у зовнішності.

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