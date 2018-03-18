Брітні Спірс оголилася на вулиці

Брітні Спірс оголилася на вулиці

Співачка Брітні Спірс

фото: соціальна мережа Instagram

Американська поп-співачка Брітні Спірсстала новим обличчям бренду«Kenzo». Про це зірка повідомила на особистій сторінці вInstagram.

Рекламна кампанія«La Collection Memento No 2»була знята фотографомПітером Ліндбергому Лос-Анджелесі. На знімкахБрітнідемонструє укорочену джинсову куртку, високі чоботи, світшот і бейсболку в стилі 80-х.

«На зйомці було дуже весело, хоча на початку я відчувала себе дивно. Я звикла до фотосесій в студії або в маленькому приміщенні, а ця була прямо на вулиці. Мій наряд був досить відвертим. Це було незвично, але на кадрах все виглядає класно», — розповіла співачка в інтерв'ю для глянцю«Vogue».

Нагадаємо, раніше Джим КеррівисміявДональда Трампа.

Брітні Спірс оголилася на вулиці
Брітні Спірс оголилася на вулиці
Брітні Спірс оголилася на вулиці
Брітні Спірс оголилася на вулиці
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Брітні Спірс оголилася на вулиці
Брітні Спірс оголилася на вулиці
Брітні Спірс оголилася на вулиці
Брітні Спірс оголилася на вулиці
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