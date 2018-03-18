Ніколь Кідман розлучається з чоловіком?

Ніколь Кідман розлучається з чоловіком?

Дружини Ніколь Кідман і Кіт Урбан

фото: Fotobank /GettyImages

12-річний шлюб австралійської актриси Ніколь Кідмані музиканта Кіта Урбанатріщить по швах.

Друзі пари впевнені — вони найближчим часом подадуть документи на розлучення, тому що не можуть знаходитися поруч один з одним більш півгодини, повідомляє видання«In Touch Weekly».

Відомо, що через кілька місяців після одруження зКідман Урбанлікувався від кокаїнової і алкогольної залежності. Зараз він зрідка випиває, проте пристрасть до вечірок залишилася. Саме з-за цьогоКідманчасто ревнує чоловіка. Вона впевнена, що на галасливих заходах з друзями він дозволяє собі зайве.

«Вони посміхаються на людях, приходять додому і починають скандалити», — розповів інсайдер.

Кіту свою чергу незадоволений тим, що відчуває себе синомНіколь, якого постійно контролюють. Тому він навіть покинув будинок в Нешвіллі і оселився на кілька днів в готелі. Музикант поставив ультиматумНіколь Кідман: або вони звертаються за допомогою до фахівців, або ж оголошують про розлучення. Однак психологи не змогли до кінця налагодити відносини знаменитостей.

Нагадаємо,КідманіУрбанвиховують у шлюбі двох дочок — 7-річнуФейті 9-річнуСанді. Крім питання про опіку під час розлучення серйозною проблемою може виявитися розділ майна. Спільне стан подружжя оцінюється на даний момент приблизно в 350 мільйонів доларів.

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