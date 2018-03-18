Маколей Калкін розповів, як втратив цноту

Актор Маколей Калкін

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Днями зірка фільму«Один вдома» Маколей Калкінзробив разюче визнання.

Так, 37-річний актор в недавньому інтерв'ю на подкастіАнна Фарісзгадав свій перший сексуальний досвід, розповівши про інтимні подробиці життя.

За словамиКалкіна, перший секс відбувся дуже рано.

«Мені було близько 15 років, тому я думаю, що це було рано», — згадавМаколей.

Також він пожартував, що треба починати з 32 після одруження. Крім того,Калкінговорив про втрату своєї цноти з легким серцем, але зазначив, що ця подія була «особливим».

«Це не було огидно або дивно. Ми планували це. Це було тепло і липко, і я відчував себе таким: «Хлопці, це дивно. Чи Правильно я роблю це?» Ми слухали «The White Album» групи «The Beatles» в процесі», — зізнавсяКалкін.

Цікаво, щоКалкінне назвав, з ким він спробував секс вперше, але відомо, що він одружився з актрисоюРейчел Мінер, коли йому було 17. Тому можна припустити, що першою його жінкою була саме вона.

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