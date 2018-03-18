Джастін Бібер знайшов заміну Селені Гомес

Співак Джастін Бібер

фото: соціальна мережа Instagram

Відомий співак Джастін Бібер, який нещодавно вирішив взяти паузу у відносинах з Селеною Гомес, був помічений у компанії таємничої блондинки.

Днями виконавець разом з друзями відвідав концертКрейга Девідав одному з нічних клубів Голлівуду. У компанії зБіберомбула помічена також блондинка. Молоді люди розважалися в VIP-секції, танцювали і посміхалися один одному, повідомляє видання«DailyMail». За словами інсайдерів,Джастінпротягом всього концерту постійно намагався обійняти свою супутницю, а потім вони разом покинули нічний клуб і поїхали доБіберудодому.

Цікаво, що репортерам вдалося ідентифікувати нову подругуБібера. Таємничої блондинкою виявилася дівчина по іменіБаскін Чемпіон, 22-річна модель з Алабами.

Нагадаємо, раніше Селена Гомесрізко відповіла на критику своєї фігури.