Леся Нікітюк розсекретила стосунки з Павлом Зібровим

Леся Нікітюк розсекретила стосунки з Павлом Зібровим

Телеведуча Леся Нікітюк

фото: соціальна мережа Instagram

Популярна телеведуча розважального шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Леся Нікітюкрозповіла, навіщо Павло Зібровнадсилає їй фотографії голих жінок.

Як зазначилаЛесяпід час однієї з недавніх онлайн-конференцій, вона підтримує хороші стосунки з багатьма зірками. СпівачкуТаню Решетняк( TAYANNA)Никитюкпідтримувала під час Нацвідбору на «Євробачення-2018», Віталій Козловськийвідзначав свій день народження в компаніїЛесі, а Олег Винникексклюзивно записав привітання для мами провідною. Але статус самого близького зоряного другаЛесі НикитюкотримавПавло Зібров.

«У такому солідному віці Павло Миколайович нереально підтримує дружні стосунки. Одного ранку прислав мені в месенджер картинку — голу жінку. Я йому: «Павло Миколайович, що це таке?» А він: «Ой, Леся, вона просто дуже на тебе схожа!» Загалом, приколіст ще той!», — поділиласяНикитюк.

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулоспоказала спокусливий танець в купальнику.

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