Ольга Фреймут: Я не вмію бути пацанкою

Телеведуча Ольга Фреймут

фото: журнал «Телескоп»

В свіжому номері журналу«Телескоп»(№13,2018), який з'явився на прилавках з пресою21березнячитайте:

— Реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі не перестає дивувати. ТеперОльгаФреймутобійняла посаду директора Школи панянок. «Дівчата, коли мене побачили, вирішили з перепитку, що я з ревізією. Але дехто про всяк випадок протверезів»,—згадує телеведуча.

—Життя не стала морочитися з подарунком і до 60-річчяГері Олдманапіднесла акторові «Оскар». «Є ролі, які я пропустив. Мені завжди здавалося, що я міг би бути хорошим Гамлетом, просто вбивчим. Але мені 60 Думаю, я ще можу зіграти Яго або короля Ліра, але Гамлет мені не дістався»,—ділиться роздумами британець.

—Яку частину в життіЛариси Удовиченкозаймає Одеса? Від кого з українських артистів актриса в захваті? ВіритьЛариса Іванівнав містику? Ексклюзивне інтерв'ю з героїнею серіалу «Сувенір з Одеси» вТелескопі.

—Весь світ, як відомо, — театр. Так що відзначати 27 березня Всесвітній день цього храму культури можна не тільки служителів Мельпомени, а й усьому людству.Телескоппропонує підняти келихи під кращі фільми про театр.

—У новому шоу «Місія: краса» на каналі «Україна» вперше процес преображення буде відбуватися одночасно з двома людьми — парами, почуття яких з часом почали холонути. В очікуванні старту шоуТелескоппопросив його провіднуАнастасіюКасиловупідтвердити або спростувати кілька усталених думок про чоловіків і жінок.

—Цієї весни виповнилося 10 років самому знаменитому коту Інтернету — нахабною домашньої тваринка Саймона. Цікаво, що історія кота Саймона — це, загалом-то, історія про невдаху, «офісному планктоні», який в якийсь момент випадково зробив те, чого йому по-справжньому хотілося, — і прокинувся знаменитим.Телескопзанурився в подробиці котячого сходження до слави.

—Актриса «Дизель Студіо»Яна Глущенконе змогла відразу після школи вступити в університет, але своєї мрії не змінила, навіть навпаки—отримала роль в кіно ще до вступу на факультет театрального мистецтва. Прямо на вулиці дівчині запропонували піти на кастинг фільму «Павутиння», який дав старт її акторській кар'єрі. За те перевтілення в продавщиця квіткового магазину починаюча актриса отримала гонорар у розмірі 20 доларів.

—«Розмовляйте з незнайомцями, подорожуйте поодинці, музеї не потрібні» – радить туристам бувалий мандрівник і письменникПаулоКоельо.

—СтівенХокінг: «Мені здається, комп'ютерні віруси варто розглядати як форму життя. Це, до речі, багато говорить про природу людини: єдина форма життя, яку ми створили до теперішнього моменту, несе лише руйнування. А адже ми створюємо істот за образом і подобою своєю»

—Ученим давно відомо, що муркотіти вміють абсолютно всі види котячих — від домашніх котиків до таких монстрів, як ягуари, тигри і леви. А чи знаєте ви, що тапіри, горили і навіть слони також можуть говорити «мур»?

—Що для нас «гусяча лапка», а для британців «собачий зуб»? Чим муар відрізняється від арабески? Розбираємося в тонкощах орнаменту на тканинах.

—Про те, що білки — «будівельні цеглинки» для організму, знає кожен, закінчив середню школу. Але не кожен знає, скільки цих «цеглин» необхідно нам щодня і звідки їх брати, щоб напевно не завалити організм-«фортеця».Телескопз'ясував все про те, що таке білки (вони ж — протеїни) і з чим їх їдять.

—Бажання відкладати неприємні або трудомісткі справи на «коли-небудь потім» — воно, виявляється, абсолютно природно. Більше того: прокрастинацию деякі вчені називають інстинктивною реакцією. І запевняють, що вона властива навіть самим працьовитим і відповідальним людям.

—Хочете відчути себе супер-пупер-кухарем на рідній кухні? Ми вам допоможемо рецептами від відомих кулінарів! Сирні гужери відОленаДюкасса, вершкова запіканка відРейчел Рей, курча з соусом шардоне відВольфганга Паката меренги з шоколадом відМішель Гайер.

Журнал «Телескоп» продається у всіх точках продажу преси на території України.

Рекомендована ціна – 10 гривень 00 копійок.

Журнал «Телескоп» також можна придбати в нашому інтернет-магазині