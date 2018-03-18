Андрій Доманський: Виховую себе, а не дітей

Телеведучий Андрій Доманський
фото: журнал «Теленеделя»
На цій тижня починаючи з21березняна прилавках з пресою ви зможете знайти свіжий номер журналу«Теленеделя» №13, обкладинку якого прикрасив український телеведучий Андрій Доманський.
У телеведучого шестеро дітей. Як він себе при цьому почуває?Андрійвважає себе шість разів щасливою людиною!
Моя особиста принцеса
Андрій, вам, багатодітному батьку, мабуть, найпростіше було взаємодіяти з юними учасниками «Крутіше всіх»?
У проекті телеканалу «Інтер» беруть участь геніальні діти, але це не означає, що вони іноді не перетворюються в «вождя червоношкірих» (сміється). А я ж не їх батько, який може собі дозволити підвищити на дитини голос або зробити суворе зауваження. Так що доводилося відпускати ситуацію і давати їм час пограти. З-за цього ми виходили з графіка, але інакше не виходило.
Взяти, приміром, чотирирічного учасника з Кіпру, який вміє присипляти тварин. Мабуть, вводити в легке стан трансу кіпрську живність у нього краще виходило. А наші жаби, курки і голуби то напередодні добре виспалися, то їх в принципі не залякаєш чотирирічними дітьми — спати вони особливо не хотіли.
Коли хлопчик по третьому колу спробував ввести їх у стан сплячки, йому це набридло, і він став просто грати—садити мені на голову ящірку, бігати навколо мене з куркою в руках. Втім, так зазвичай і буває, коли на сцені зустрічаються діти і тварини—це апофеоз непередбачуваності.
У вас вдома тварини є?
Ні, тільки діти і риби (посміхається).
«Крутіше всіх» вимагає від провідних викладатися по повній програмі. І ось приходите ви після зйомок додому виснажений, у вас одна думка — прийняти горизонтальне положення. Але щось мені підказує, що навряд чи це вдається.
Зйомки проходять у такому режимі, що я йду з дому, коли син і дочки ще сплять, а повертаюся в районі 11 вечора, коли вже сплять. Так що мені як раз вдається впасти і заснути, щоб на наступний день обходитися без енергетиків. Але повинен визнати, що особливо виснажливими зйомки не були. Діти—джерела енергії, до того ж демонструють такі незвичайні вміння, що з ними цікаво спілкуватися.
Повну версію матеріалу читайте в журналі «Теленеделя» №13 від 21 березня у продажу!
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