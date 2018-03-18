На столичний концерт Олега Винника за добу продано тисячу квитків

Співак Олег Винник

фото: Secret Service

У травні популярний український співак Олег Винниквідправитися в масштабний тур, який охопить найбільші концертні майданчики, а також більше десяти стадіонів країни. З новою програмою «Ти в курсі» феномен української сцени проїде більш 30 міст, дасть близько 45 концертів для 200 тис. глядачів.

Кількість бажаючих послухатиОлега Винниканаживо зростає з кожним днем, концертні зали вже не вміщають шанувальників його творчості. У зв'язку з цим гастролі виконавця переважно пройдуть на відкритих майданчиках.

Зокрема, артист виступить на найсучасніших, одних із найновіших у Європі стадіонах «Арена Львів» та «Чорноморець». Організатори концертів, які відбудуться 2 червня і 28 липня відповідно, вже встигли назвати їх головними подіями 2018 року.

Завершиться турне 7 листопада грандіозним концертом у столиці. У нинішньому роціОлег Винникзбере київський Палац спорту, де представить масштабну концертну програму, а також подарує глядачам яскраве світломузичне шоу.

Гостей чекає маса сюрпризів: нова сцена, світло, звук, віджеїнг і, звичайно ж, нові композиції. В даний час Олег Винникпрацює над записом свіжих треків і до початку концертного туру планує презентувати два альбоми – українською та російською мовами. Поряд з новими піснями у програмі прозвучать головні хіти артиста: «Щастя», «Ніно», «Вовчииця», «Полон», «Як жити без тебе».

Примітно, що на обидва концерти, запланованих в Дніпрі, вже оголошено солд-аут. На стадіон «Арена Львів» продано більше половини квитків. А на шоу у столичному Палаці спорту у першу добу після старту продажів було розкуплено більше тисячі квитків, незважаючи на те, що до дати проведення концерту більше півроку.