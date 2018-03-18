Сувенир из Китая. В Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов: фото

Сувенир из Китая. В Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов: фото


Сувенир из Китая. В Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов: фото

Сувенир из Китая. В Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов: фото

Сувенир из Китая. В Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов: фото

1 / 3 Бриллианты (пресс-служба ГФС)

Инцидент произошел на таможенном посте "Специализированный".

В столице Украины таможенники в посылке с документами из Китая обнаружили 205 бриллиантов.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Государственной фискальной службы Украины в Киеве.

"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета. Отправление поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", – говорится в сообщении.

Был проведен экспресс-тест, согласно которому все выявленные камни являются бриллиантами, а их стоимость, чистоту и качество огранки будут устанавливать эксперты-геммологи.

Данный инцидент протоколируется по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренным частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере их полной стоимости.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевские таможенники задержали сотни странных посылок, адресованных в том числе Нестору Махно и Джеку Воробью.

 

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