"Кастетом подбородок разбили". На Житомирщине замучили до смерти 92-летнюю женщину

Пенсионерке связали руки, рот закрыли и били, рассказала племянница убитой.

"Кастетом подбородок разбили". На Житомирщине замучили до смерти 92-летнюю женщину
В селе Ставище Житомирской области злоумышленники замучили до смерти 92-летнюю женщину, забрали из дома семь тысяч гривень, которые были собраны на черный день, и мобильный телефон.

Полицейские обнаружили на теле многочисленные следы пыток, рассказала племянница убитой Людмила Костенко, пишет ТСН.

"Кастетом, видно, подбородок разбили — четыре дырки. Затем связали руки, рот закрыли ей и били", — отметила собеседница.

По данным издания, тело погибшей обнаружила соседка Майя Лейченко, которую попросил наведаться к маме обеспокоенный сын 92-летней женщины, поскольку не мог до нее дозвониться. Когда соседка зашла в дом, то увидела беспорядок, перевернутую мебель и кучу одежды у кровати, а потом и мертвую женщину, после чего вызвала полицию.

Ставище расположено на оживленной трассе Киев — Чоп, поэтому копы предположили, что преступление совершили гастролеры и начали опрашивать местных, не видели ли они чужих людей.

Соседи вспомнили двух незнакомцев на улице, один из которых был одет в камуфляжную куртку с надписью "Охрана", этих двух мужчин сняли и камеры наблюдения, установленные в селе.

Благодаря этим кадрам и показаниям водителей маршруток, правоохранителям удалось выйти на след злоумышленников. "Вышли на трассу Киев — Чоп и поехали на Киев. В Киеве оделись, на железнодорожный вокзал — и поехали на Конотоп", — рассказал начальник Брусиловского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Цивончук.

Подозреваемых — мужчины 30 и 43 лет, оба родом с Полтавщины — задержали в отеле вместе с украденными у пенсионерки вещами. Задержанные неоднократно судимые и только несколько месяцев назад вышли на волю. В убийстве они признались, теперь обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в городе Ирпень (находится под Киевом) в одном из частных домов убили пожилую супружескую пару — в жилье нашли мертвыми 81-летнего пенсионера и его 79-летнюю жену. Узнать больше о преступлении можно здесь.

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