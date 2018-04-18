Опасная поклажа. В столичной подземке задержали мужчину с "кучей" патронов

Боеприпасы были обнаружены после того, как мужчину остановили для проверки документов.

Опасная поклажа. В столичной подземке задержали мужчину с "кучей" патронов
Киевские правоохранители изъяли патроны у мужчины на одной из станций подземки.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 1 апреля, опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по столице Украины.

"Во время отработки станции работники полиции остановили мужчину для проверки документов. При осмотре его сумки обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 миллиметра. Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы", — говорится в тексте.

По словам задержанного, патроны он попросу нашел на улице и решил не сдавать правоохранителям, а оставить себе.

Полицейские открыли уголовное производство факту незаконного обращения с боеприпасами.

Напомним, ранее сообшалось о том, что в центре Киева двое мужчин устроили стрельбу на проезжей части.

 

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