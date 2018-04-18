На Житомирщине в игорном заведении взорвали гранату

На Житомирщине в игорном заведении взорвали гранату


На Житомирщине в игорном заведении взорвали гранату

На Житомирщине в игорном заведении взорвали гранату

На Житомирщине в игорном заведении взорвали гранату

На Житомирщине в игорном заведении взорвали гранату

1 / 4 Последствия взрыва (zt.npu.gov.ua)

Инцидент произошел в городе Малин.

В городе Малин, что на Житомирщине, в одном из лотерейных заведений случился взрыв.

Сооответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ГУ Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным данным, взрыв произошел в ночь с 31 марта на 1 апреля в одном из ночных заведений Малина. "Предварительно установлено, что в помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, который около 04:30 взорвался. В это время в одной из комнат находилось четыре человека, никто из них не пострадал", - заявили в полиции.

Как свидетельствуют предварительные выводы взрывотехников, в помещении взорвалась граната "РГД-5". Открыло уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве взорвали гранату возле станции метро.

 

 

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