ДТП с авто дипломатов России в Киеве: в полиции раскрыли подробности

Сотрудник посольства РФ пытался скрыться с места происшествия.

ДТП с авто дипломатов России в Киеве: в полиции раскрыли подробности
В Киеве водитель автомобиля на дипломатических номерах, принадлежащих посольству Российской Федерации, не справился с управлением, врезался в припаркованную машину, и пытался скрыться с места ДТП.

Водитель показал карточку сотрудника посольства РФ, в связи с чем патрульные не смогли составить на него протокол об админнарушении, рассказал директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением, совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — отметил собеседник.

По его словам, "оба транспортных средства получили механические повреждения". "Виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако был остановлен гражданами и полицейскими", — добавил Тракало.

Также собеседник подтвердил, что у водителя были явные признаки опьянения, однако от прохождения теста на наличие алкоголя в крови он отказался. "… они (правоохранители — Ред.) подробно описали суть произошедшего в рапорте, копия которого будет передана в МИД Украины", — добавил директор Департамента коммуникации ведомства.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 1 апреля в Подольском районе Киеве авто Volkswagen дипломатов РФ попал в аварию — водитель врезался в припаркованную машину такси KIA и изрядно повредил ее. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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