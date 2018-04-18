Разбиты голова и нос. В Киеве парни напали на семью, фото с места происшествия

Разбиты голова и нос. В Киеве парни напали на семью, фото с места происшествия


Разбиты голова и нос. В Киеве парни напали на семью, фото с места происшествия

Разбиты голова и нос. В Киеве парни напали на семью, фото с места происшествия

Разбиты голова и нос. В Киеве парни напали на семью, фото с места происшествия

1 / 3 В Киеве парни восточной национальности напали на семью, а потом скрылись (kiev.informator.ua)

Инцидент случился прошлой ночью в Святошинском районе столицы.

Разбиты голова и нос. В Киеве парни напали на семью, фото с места происшествия
В ночь на воскресенье, 1 апреля, в Святошинском районе Киева парни восточной национальности напали на семью — разбили голову одному мужчине, а другому — нос.

Инцидент произошел около 01:30 на ул. Академика Булаховского, пострадавшим медики оказали помощь на месте, пишет "Информатор" со ссылкой на слова очевидцев.

"Семья приехала на такси... Авто остановилось возле дома №22. Пока люди расплачивались с таксистом, из двора начал выезжать серый Volkswagen Passat. Но авто такси заблокировало ему путь, и Passat мигал несколько раз фарами", — отметило издание.

По словам девушки Анны, ее муж подошел к авто и попросил чуть-чуть подождать, но через мгновение из него выбежали пятеро мужчин и напали на семью. Нападавшие — парни восточной национальности, им около 20 лет.

"Мужу Анны они разбили голову. Отцу — нос и приставили к голове пистолет. Девушка крикнула маме, чтобы она вызывала полицию. Нападавшие, услышав это, сразу решили сбежать и уехали в неизвестном направлении", — говорится в материале.

Напомним, в декабре 2017 года в Киеве кавказцы на Mercedes из-за замечания о езде по тротуару избили парня-пешехода, а потом наехали и провезли километр на капоте на скорости. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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