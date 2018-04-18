В ивано-франковском ночном клубе произошла массовая перестрелка: подробности

В ивано-франковском ночном клубе произошла массовая перестрелка: подробности


В ивано-франковском ночном клубе произошла массовая перестрелка: подробности

В ивано-франковском ночном клубе произошла массовая перестрелка: подробности

В ивано-франковском ночном клубе произошла массовая перестрелка: подробности

В ивано-франковском ночном клубе произошла массовая перестрелка: подробности

1 / 4 (facebook.com)

В ходе перестрелки использовалось автоматическое и травматическое оружие.

В Ивано-Франковске в ночь на с субботы на воскресенье, с 31 марта на 1 апреля, случилась перестрелка возле ночного клуба.

Как сообщают представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону, в результате инцидента двое людей получили ранения.

По предварительной версии событий, злоумышленники начали стрельбу по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба.

"В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать. Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба", - заявили полицейские.

В результате перестрелки двое посетителей ночного клуба получили ранения в ноги. Сейчас они госпитализировали.
Подозреваемых удалось быстро задержать на улице Независимости. В их автомобилях было обнаружено автоматическое и травматическое оружие. Все одиннадцать задержанных являются жителями Киевщины, Харьковщины и Луганщины, сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве водители не поделили проезжую часть и устроили перестрелку.

 

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