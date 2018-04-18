Аліна Гросу закрутила роман з переможцем шоу «Топ-модель по-українськи»

Співачка Аліна Гросу та переможець шоу «Топ-модель по-українськи» Самвел Туманян
фото: соціальна мережа Instagram
Українська співачка Аліна Гросувирішила позлити свого нареченого.
Так, співачка презентувала нову відеороботу на пісню«Брехня», в якій показала постільні сцени з іншим чоловіком. Головна чоловіча роль дісталася переможцю телешоу«Топ-модель по-українськи»— Самвелу Туманяну.
Зйомки кліпу на новий сингл співачки проходили в екстремальних умовах. У всієї команди було всього 7 годин, щоб в умовах холоду і зміни локацій зняти гарний і чуттєвий кліп, максимально використовуючи акторська майстерністьАліни.
Але головним випробуванням для співачки стали зйомки в мінус 20 а психологічний тиск від коханої людини, який не міг спокійно дивитися на артистку в обіймах іншого чоловіка і на емоції від побаченого хотів розірвати заручини.
«Це були самі незвичайні і зворушливі зйомки, які наповнені ніжністю і болем. Я готова до роботи в будь-яких умовах, якщо я включаюся в творчий процес, але не готова до тиску з боку особистих відносин, де головне—довіра і любов», — прокоментувала прем'єруАліна.
Нагадаємо, раніше MELOVINпіддався спокусі відомої української моделі.