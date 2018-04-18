Райан Рейнольдс прокоментував проблеми в шлюбі з Блейк Лайвлі

Райан Рейнольдс прокоментував проблеми в шлюбі з Блейк Лайвлі

Подружжя Блейк Лайвлі і Райан Рейнольдс

фото: Fotobank /GettyImages

За словами інсайдера, у відносинах акторів Райана Рейнольдсаі Блейк Лайвліне все гладко.

Для багатьох подружжяРайан РейнольдсіБлейк Лайвлі — приклад ідеальної пари. За шість років у шлюбі вони не були помічені за скандалами, виховують двох дочок і виглядають закоханими та щасливими, з'являючись на світських заходах. Однак останнім часом у Мережі з'явилися чутки про проблеми у відносинах.

Прояснити ситуацію вирішивРайан Рейнольдс. Правда, актор зробив це у звичній для себе формі — жартом.

«Я б хотів, щоб це було правдою. У мене було б більше часу, як то кажуть, «для себе», — написавРайану своємуTwitter-акаунті.

Судячи з усього, чутки про розлад пари — не більше, ніж домисли.

Райан Рейнольдс прокоментував проблеми в шлюбі з Блейк Лайвлі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Венсан Кассельзнайшов любов на пляжі.

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