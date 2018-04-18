Павло Зібров зізнався, що його пов'язує з Олегом Вінником

Співак Павло Зібров

фото: соціальна мережа Instagram

Український співак Павло Зіброврозповів, як ставиться до небувалої популярності улюбленця жінок Олега Винника. Про це він розповів у гумористичному шоу«Вечір з Наталією Гариповой», куди запрошують гостей, щоб їх розіграти.

Під час передачі ведучаНаталія Гаріповазіграла роль недосвідченої журналістки, яка і задала питання проВінникабувалому секс-символу української естради.

За словамиЗіброва,Винникнагадує йому самого себе 20 років тому.

«Як я ставлюся до Олега? Чудово! Тому я впізнаю в ньому себе. Дивлюся на нього і згадую, що я був схожим на нього років 20 тому. Я мав шалену популярність у жінок та дівчат. Так само, як і він. Кожна жінка хоче сфотографуватися з тобою, зробити селфи, поцілувати, приїхати в номер. Я це все пройшов. Пам'ятаю ці юрби жінок, які біжать з квітами», — зізнавсяЗібров.

Нагадаємо, раніше Яна Соломкоздивувала кардинальною зміною іміджу.