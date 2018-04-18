Венсан Кассель знайшов любов на пляжі

Актор Венсан Кассель

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Два роки тому у Венсана Касселяз'явилася кохана — юна модель Тіна Кунаки. Цим відносинам готували недовгий термін. Але нещодавно дівчина опублікувала в Instagram фото з помолвочным кільцем на пальчику. Виходить, уВенсанаіТінивсе серйозно?

Вільні стосунки

У чому 51-річномуВенсануКасселюне відмовиш, так це в доброму смаку. Одягається він модно, стильно і елегантно. Ролі вибирає теж ретельно і з розумом. Причому знімається не тільки в рідній Франції—його добре знають у Голлівуді. Може з'явитися в гучних блокбастерах, і не проти попрацювати з незалежними режисерами. А вже в тому, що він знає толк в жінках, давно ніхто не сумнівається.

Кассельніколи не відчував нестачі в шанувальниць. Брутальний чоловічий шарм, хитра, але чарівна усмішка, поджарое пластичне тіло і безумовний акторський талант робили свою справу. Але одна справа затягнути в ліжко гарненьку старлетку, і зовсім інша—підкорити серце гордовитої (як виявилося, тільки на перший погляд) і до неможливості прекрасної МонікиБеллуччі. Коли-то їх шлюб називали «союзом красуні і чудовиська». Роль «чудовиська», зрозуміло, відводиласяВенсану, але він анітрохи не комплексував з цього приводу.

Треба визнати, що сім'я уКасселязБеллуччібула досить специфічною. Бачилися вони нечасто. Моніка жила переважно в Італії та Великобританії, Венсан мешкав у Франції, а пізніше всім серцем полюбив сонячну Бразилію. До того ж обидва багато знімалися, так що перетиналися уривками. Але такий формат спільного життя їх влаштовував. Подружжя шанували особисті кордони один одного і намагалися їх не порушувати.

Напевно, з цієї причини батьками стали досить пізно. Їхня перша донькаДіваз'явилася на світ, колиМоніцівиповнилося 40 років, аВенсану—38. Через 6 років народилася друга донька—Леоні. А ще через чотири роки актори розлучилися.

Причина розлучення звучала ухильно: мовляв, напружені графіки, рідкісні зустрічі, ось і охололи почуття. Але здавалося, екс-подружжя щось недоговорюють

Нова любов

Негайно поповзли чутки, що причиною розлучення стала невірністьВенсана, неудивительная при такому вільному шлюбі. Правда, через рік після розлучення він все ще залишався один.

Лише в 2015-му 49-річного актора помітили в компанії привабливою мулатки з милим обличчям, стрункою фігурою і гривою кучерявих волосся. Вони разом купалися, засмагали на пляжі, дуріли, реготали—загалом, справляли враження щасливих закоханих.

Невдовзі журналісти з'ясували, хто ця сексапільна незнайомка, зачарувала непростого француза.

Сонячна дівчина

Нею виявилася 18-річна італійська модельТінаКунаки(сьогодні їй 20). Вона з'явилася на світ на сонячній Сицилії, її мати—італійка, а батько родом з Того (Західна Африка), що і пояснює смаглявий колір шкіри красуні.Тіназізнається, що сім'я її дуже підтримує:

«Я думаю, вони всі пишаються мною. І це мені допомагає жити. Я теж хочу для них всього найкращого і завжди їм кажу, що, поки вони щасливі, все у нас добре».

У дитинствіТіназаймалася плаванням, але отримавши серйозну травму, спорт залишила. У 8 років дебютувала в якості моделі, знявшись у рекламі, але батьки не заохочували це заняття дочки. І коли їй виповнилося 15 років, відправили в Мадрид—навчання в ліцеї.

У столиці Іспанії, далеко від мами з татом, вона продовжила кар'єру моделі і вельми досягла успіху в цьому.

Перевірені почуття

Після того, як її роман зКасселемстав надбанням громадськості, кар'єраТінипочала набирати обертів. Дівчина брала участь в показах Jean Paul Gaultier, уклала контракти з відомими модельними агентствами—Mad Management Model, SUPA і IMG Models.

Амбіції у неї високі:Тінапланує зайняти гідне місце серед таких екзотичних моделей, якІринаШейкіДжоанСмоллс.

Але і про сімейне щастя теж мріє.

«Я бачу себе в квартирі, повної світла і дітей»,—визнаєтьсяКунаки.

Не виключено, що незабаром її мрії здійсняться. Якщо вжеВенсанвирішив подарувати їй обручку, то, ймовірно, і весілля не за горами.

Кассельне вчиняє необачних кроків, якщо справа стосується почуттів. Після їхнього знайомства у 2015-му протягом року не спростовував, але і не підтверджував роман зТіною(до того ж пара не афішує, як вперше зустрілася, за чутками—на пляжі курортного острова Ібіца).

Лише в 2016-му закохані з'явилися разом на вечірці після шоу Victoria's Secret. Потім, знову ж таки з чуток, вони розлучалися. Але все-таки відновили стосунки Щоб вивести їх на новий рівень?

Венсан Кассельякось зізнався, що без любові не зміг би «відчувати себе живим».

Схоже, юноїТіні Кунакивдалося оживити згаслі після розставання зМонікою Беллуччіпочуття літнього француза.