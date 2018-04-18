Яна Соломко здивувала кардинальною зміною іміджу

Співачка Яна Соломко
фото: соціальна мережа Instagram
Українська співачка Яна Соломкоопублікувала свіже фото, на якому вона зображена у новому незвичному образі.
Учасниця українського проектуХолостякпідкорила глядачів своїми кучерявими волоссям. Тепер співачкаЯна Соломкопостала перед шанувальниками у новому образі, який ще не приміряла раніше, дівчина випрямила волосся.
Співачка прокоментувала, що один з кращих способів догляду за волоссям — стрижка раз в 4 роки, і лише у крутого майстра.
Передплатники оцінили новий образ Яни Соломкоі залишили безліч компліментів в коментарях, проте знайшлися і ті, кому більше подобалися кучеряве волосся зірки:
«З кучериками вам набагато краще!», «Дуже красива. Різноманітність завжди цікаво!».