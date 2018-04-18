Оля Цибульська похвалилася сімейним знімком

Телеведуча Оля Цибульська

фото: соціальна мережа Instagram

Найспівочіша телеведуча Оля Цибульськарідко афішує факти про своє особисте життя.Цього разу артистка поділилася в соціальній мережі фотографією зі своїм сином. Правда, обличчя хлопчика прикрите, тому шанувальники Цибульської продовжили гадати, на кого схожий малюк.

«Не я б ' ю! Верба б'є є! За тиждень Великдень! Великдень! Вербна неділя! Зі святому шкірного!», — прокоментувала знімокОляЦибульськаі привітала шанувальників зі святом.

Така сімейна фотографія сподобалася шанувальникам співачки, і вони за добу поставили понад 25 тисяч лайків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Регіна Тодоренкоповертається на сцену.