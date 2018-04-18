Євробачення-2018: стало відомо ім'я коментатора прямих ефірів на СТБ

Телеведучий Сергій Притула

фото: прес-служба каналу «СТБ»

В цьому році транслюватиме популярний пісенний конкурс Євробачення-2018одразу два українських телеканали –СТБіUA:Перший.

ТелеканалСТБвизначився з кандидатурою коментатора прямих ефірів вже в травні. Ним стане відомий український телеведучий Сергій Притула.

Не дивно, що гуморист і шоумен прокоментує прямі ефіри для українців на пісенному конкурсі в 2018 році, адже телеведучий вже два роки поспіль веде українськіНаціональні відбори на Євробачення.

Нагадаємо, раніше MELOVINзізнався, хто сплатить йому виступ наЄвробаченні-2018.