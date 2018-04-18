Маша Єфросиніна показала, чим займається разом з Настею Каменських

Телеведуча Маша Єфросиніна

фото: соціальна мережа Instagram

Телеведучу Машу Єфросинінуі співачку Настю Каменськихпов'язує багаторічна дружба. Крім того, обидві зірки небайдужі до спорту. Можна було б припустити, що знаменитості будуть разом тренуватися, але це не так.

Замість тренуванняМашаіНастяпотроїли чаювання з солодощами. Відповідне фото на своїй сторінці вInstagramопублікувалаМаша Єфросиніна.

«Худнемо з Настею Каменських», — лаконічно підписала знімокЄфросиніна, додавши до нього кілька хештегов: #нажесткойдиете, #лучшаяподруга, #толстаяподруга.

Шанувальники телезірки оцінили почуття гумору двох подруг.

«Дуже подобається фраза: откорми подругу до літа—зіграй на контрасті!», «Аніти Луценко на вас немає!» «Правильно! Що б добре виглядати на пляжі, подругу потрібно відгодовувати з зими», — прокоментували знімок передплатникиМаші.

Нагадаємо, раніше чоловікДжамализворушив Мережа знімком з пологового будинку.



