Чоловік Джамали зворушив Мережа знімком з пологового будинку

Подружжя Бекир Сулейманов і Джамала

фото: соціальна мережа Instagram

Чоловік української співачки Джамали—Бекир Сулейманов— зворушив передплатників першим фото з пологового будинку. Знімок він опублікував на особистій сторінці вInstagram.

Також новоспечений тато закликав чоловіків, якщо є можливість, бути поруч з дружиною під час пологів.

«Перший паспорт. Не перестаємо дякувати Всевишньому! Про що я можу говорити з упевненістю: так це, якщо є можливість бути поруч під час пологів — обов'язково йдіть!», — написавБекір.

Судячи з геолокації, зазначеної в пості, пологи проходили в київському приватному пологовому будинку «Лелека».

Нагадаємо, 27 березня відома українська співачкаДжамаланародила хлопчика. Малюк отримав ім'яЕмір-Рахман Сеїт-Бекір огълы Сулейманов.