Майлі Сайрус знялася у пікантній фотосесії до Великодня

Співачка Майлі Сайрус

фото: соціальна мережа Instagram

Популярна американська співачка і актриса Майлі Сайрусопублікувала на особистій сторінці вInstagramспокусливі знімки в великодніх образах.

Пікантні фотографії зірки зробила відомий фотографВиджата Мохиндра. Співачка вибрала для зйомки сексапільний образ пасхального кролика.

«Щасливою Пасхи», — лаконічно підписала знімкиМайлі.

На фотографіях зірка позує в спокусливому сукню з пікантним декольте, надівши вушка кролика. Також артистка сфотографувалася з великим зайцем, який імітує порку знаменитості.

Великодні декорації, сексуальні сукні та пікантні пози кардинально змінили стереотипи передплатниківМайлі Сайруспро свято.

«Де ж такі великодні кролики живуть?», «Гаряча Майлі», «Сексуальний кролик», «Неймовірно, але мило», — не стримували емоцій уражені шанувальники зірки.

Нагадаємо, раніше 70-річнийАрнольд Шварценеггерпереніс термінову операцію.

[/i][/i]



