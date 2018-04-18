Майлі Сайрус знялася у пікантній фотосесії до Великодня

Співачка Майлі Сайрус
фото: соціальна мережа Instagram
Популярна американська співачка і актриса Майлі Сайрусопублікувала на особистій сторінці вInstagramспокусливі знімки в великодніх образах.
Пікантні фотографії зірки зробила відомий фотографВиджата Мохиндра. Співачка вибрала для зйомки сексапільний образ пасхального кролика.
«Щасливою Пасхи», — лаконічно підписала знімкиМайлі.
На фотографіях зірка позує в спокусливому сукню з пікантним декольте, надівши вушка кролика. Також артистка сфотографувалася з великим зайцем, який імітує порку знаменитості.
Великодні декорації, сексуальні сукні та пікантні пози кардинально змінили стереотипи передплатниківМайлі Сайруспро свято.
«Де ж такі великодні кролики живуть?», «Гаряча Майлі», «Сексуальний кролик», «Неймовірно, але мило», — не стримували емоцій уражені шанувальники зірки.
Нагадаємо, раніше 70-річнийАрнольд Шварценеггерпереніс термінову операцію.