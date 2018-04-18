В Днепре спасли день рождения авторитета "Умки", вовремя задержав киллера

У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.

Как сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, задержанный разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

"У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой", – рассказал Аброськин.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", – отметил представитель Нацполиции.

Аброськин рассказал, что во время отработки местности для установления сообщников киллера и его возможной жертвы правоохранители вошли в указанное заведения, чем встревожили "воров".

"Прозвучали такие их слова: "Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались". Ошибка вышла и их "помощников", которые это им гарантировали", – написал полицейский.

"Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь видимо какого-то "вора"... в этот праздничный вечер для воров", – резюмировал Аброськин.

Ранее полиция "накрыла" сеть борделей в Харькове и Одессе. Секс-бизнес был поставлен на широкую ногу – вплоть до кучи гроссбухов с финансовыми отчетами.