Памела Андерсон розповіла, як позбулася комплексів

Акторка і фотомодель Памела Андерсон

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Секс-символ Голлівуду Памела Андерсону дитинстві була дуже сором'язливою дівчинкою. Вона навіть і подумати не могла, що коли-то буде зніматися для популярного чоловічого журналуPlayboy. І не один раз, а цілих 14! Згадавши час роботи з глянцем, 50-річна актриса заявила, що зобов'язана йому багатьма.

«У дитинстві я була болісно сором'язлива. Playboy вселив у мене впевненість і зробив сильніше. Це дійсно врятувало мені життя У мене був внутрішній затиск, від якого хотіла позбутися. Знайомство з журналом стало проривом для мене. Він подарував мені зустрічі з художниками, активістами та джентльменами. У мене була весела і дике життя», — сказала Андерсон.

Зараз Памела Андерсонживе далеко від Голлівуду. Нещодавно вона переїхала у Францію до свого 32-річного бойфренда-футболістовіАдилюРаміі дуже щаслива:

«Жити в Голлівуді складно. Це чи не найулюбленіше моє місце, але воно пов'язане з бізнесом. Якщо ви хочете там жити, то граєте за правилами. Я щаслива, що зараз проживаю у Франції. Віддаю перевагу витрачати свою енергію іншими способами».

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