Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?

Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?

Ведучий шоу «Хто зверху-7» Сергій Притула

фото: прес-служба «Нового каналу»

Скільки нарядів змінюєЛеся Нікітюкза сезон шоу Хто зверху? Скільки годин знімають один випуск? Скільки людей, в кінці кінців, працює над створенням проекту?Теленеделярозклала шоуХто зверхупо поличках. А точніше, по цифрам.

Як все починається

Скільки:6 місяців підготовки, 2 дні репетицій, 9 днів зйомки, 39 годин в ефірі!

Навіщо:заради того, щоб у четвер глядачі включилиНовий каналі побачили свіжий випускХто зверху, працює понад 150 осіб!

До речі:знімальний день наХто зверху триває 12 годин. За цей час встигають відзняти дві програми з перервою на обід. Тут немає сотень дублів -- мовляв, ось тут не вийшло, давайте переробимо. Зйомка триває практично безперервно, з паузами на переодягання і поправку гриму.

А ще — для всіх, хто сумнівається: у капітанів команд, як і учасників, немає сценарію з прописаними словами, тільки канва з порядком і умовами конкурсів.

«Всі наші діалоги—повна імпровізація,—каже капітан жіночої командиЛеся Нікітюк.—Хоча, звичайно, підслушка і у Сергія, і у мене є—це такий маленький передавач у вусі. Але він потрібен для того, щоб координувати наші дії на майданчику. Наприклад, режисер може сказати мені: «Леся, протри зуби від помади». Хоча чого тільки мені—Притулі він теж може таке сказати!»

Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?

Томати, на сцену!

Скільки:16 ящиків помідорів (310 кіло).

Навіщо:як тиснути ногами виноград — ми знаємо, спасибі «Приборкання норовливого». Але командаХто зверхупішла далі, запропонувавши учасникам тиснути ногами помідори! Хто більше соку «вытопчет», той і переміг. Для конкурсу під назвою «Томатіна» використовували 310 кілограмів плодів.

Давити їх довелосяВіктору Бронюку,Дружині Сморигину,Володимира Єфімова,Каті Павлюченко,Блонд,Яні Глущенкоі, звичайно,ПритулізЛесею. Вийшло дуже круто і видовищно.АдріаноЧелентанозагалом, нервово курить в сторонці.

До речі: «Томатіна»»не єдиний «овочевий» конкурс наХто зверху. Для Боулінгу по-селянськи», де учасникам потрібно було збити кеглі-баклажани кулями-кавунами, використовували 130 «синеньких» і 12 «полосатеньких».

Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?

Пінгвіни посеред літа

Скільки:8 величезних ростових костюмів пінгвінів.

Навіщо:щоб нарядити в нихАрсенаМірзояна,Фоззі,ІринуБіликта інших зіркових гравців! За умовами конкурсу учасники команд, як справжні пінгвіни, повинні були доставити яйця в гніздо, не беручи в руки. І хто тільки придумує такі конкурси?

«В основному, всі ідеї наші редактори черпають з життя, тому в конкурсах обігруються ситуації, знайомі майже кожному глядачеві, — розповідає керівник проектуГаннаВовк.—Наприклад, одна з редакторів народила, і пішли конкурси про вагітність, сімейному побуті або з участю діток. Інший робить ремонт—і будь ласка, ось вам конкурси з шпалерами та інструментами. У третього новий роман—і скільки відразу цікавих бонусних питань про відносини з'явилося Але іноді нашим редакторам приходять в голову по-справжньому божевільні ідеї! Після чого з'явився конкурс з пінгвінами—історія замовчує».

До речі:вже зараз повним ходом йде підготовка до наступного сезону Хто зверху. Команда проекту інтригує: під час його зйомок учасники приміряють ще не один цікавий і незвичайний костюм.

Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?

4 тонни води і горіхи для Лесі

Скільки:110 л молока, 4012 л води, 22 кг лимонів, 55 кг цукру, 22 кг кави, 3300 пакетиків чаю, 1 кг горіхів і сухофруктів було випито і з'їдено за 9 знімальних днів.

Навіщо:«Ось це водохлебы!» — читачі можуть подумати, дивлячись на ці цифри. Але пити багато води—корисно. Одна тількиЛесяНикитюку день випиває не менше двох літрів. Ну і не варто забувати про 200 хлопців і дівчат з групи підтримки.

До речі:час на обід у груп підтримки, команд і всієї знімальної групи—у перерві між зйомками двох програм. АлеЛесяНикитюкзнаходила час на перекуси.

«По всіх кишенях всіх нарядів у мене распиханы горіхи і сухофрукти!—поділилася секретом капітан жіночої команди.—Так що в будь-якому перерві—хоч на пару хвилин—готовий перекус для дівчаток з команди. Це наша секретна зброя!»

Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?

В одній колірній гамі

Скільки:4 балетні пачки величезного (як для балерин) розміру, 4 кокошника, як у Олі Полякової, 4 накладні попи, 4 пари накладних бюстів довелося знайти реквізиторам для зйомок.

Навіщо:за гру команди переодягаються один-два рази. У кого тільки не перевтілювалися селебріті в цьому році—чоловіки були танцівниць канкану, балеринами, трясли накладними сідницями, танцюючи тверк А одного разу навіть спробували затьмаритиОлюПолякову—це було у випуску зМиколоюТищенко,Єгором КрутоголовыміСергіємСередою.

А дівчата приміряли на себе костюмиМайкла Джексона,ДмитраМонатіка,ОлександраУсика. Всього в останньому сезоні «засвітилося» 290 костюмів (до речі, ті самі балетні пачки для суворих чоловіків довелося шити—у природі балерин такого розміру не існує). І це не рахуючи «запасних» look'ів дляЛесіНикитюкіСергія Притули.

«Для кожного випуску нашим капітанам готують 3-4 образу на вибір,—розповідає стиліст Сергія Притули Дмитро Бондар.—Я обов'язково телефоную і погоджую свої ідеї зі стилістом Лесі—Женею Примаченко. Адже вбрання провідних повинні гармоніювати за кольорами».

До речі:Сергій Притулаяк справжній чоловік , в одязі не перебірливий і без зайвих питань погоджує все, що підготував йому стиліст. А осьЛесяНикитюкяк справжня жінка теж з усім погоджується.

«Мій стиліст на проекті, Женя Примаченко, справжній бог: збирає образи прямо на мене. Крутить, складає їх, як конструктор,—кажеЛеся.—Мені завжди незручно виходити на майданчик у коротких сукнях, бо довгі ноги. Тому постаралися з міні залишити тільки шорти».

Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
31
Події

Схожі публікації

6-04-2018, 01:41
Руслан Ханумак: Першим словом сина було «тато»
8-02-2018, 14:40
Олена Кравець мало не зіпсувала шоу Лесі Никитюк
18-01-2018, 19:20
Леся Нікітюк змінила місце роботи
20-10-2017, 10:00
Ургант зняв жорстку пародію на передвиборчий ролик Собчак | FaceNews.ua: новини України
14-09-2017, 19:44
«Комік на мільйон» влаштував діалог з контрабасом
15-05-2017, 10:11
Хто зверху-6: сім тонн піску для двох русалок
27-05-2016, 08:30
Скільки потрібно пити води, щоб не утворилися камені в нирках
2-05-2016, 17:51
Єгор Крід: «Утриманки - не для мене»
30-04-2016, 08:06
Історії солдатів АТО. Чотири добровольця з однієї сім'ї

СТРІЧКА НОВИН

09.04.18
Злата Огневич розкрила секрет своєї дієти
09.04.18
Олександр Шовковський ледь не схопив кулю від розлюченого тещі
09.04.18
У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун
09.04.18
Травесті-діва Монро висміяла співака MELOVIN
09.04.18
Український оркестр Lords of the Sound вирушає в тур по Європі
09.04.18
Син Ганни Сєдокової після народження потрапив до реанімації
09.04.18
Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?
09.04.18
Памела Андерсон розповіла, як позбулася комплексів
09.04.18
В киевском зоопарке произошел пожар
09.04.18
На ЧМ-2018 вас ждет АД: российские фанаты
09.04.18
В Харьковской области произошло страшное ДТП: много погибших
09.04.18
"Все должно быть как в сказке": Пэрис Хилтон поделилась свадебными планами
09.04.18
Пикантный боди и странные шары в пустыне: Ольга Бузова представила новый клип
09.04.18
Ест через день: Злата Огневич рассказала, как худеет
09.04.18
Поливальный понедельник: история возникновения и особенности праздника
09.04.18
Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2"
09.04.18
Стало известно, сколько людей погибло во время атаки на сирийскую базу
09.04.18
Во Львове охранники ресторана до смерти избили посетителя - соцсети
09.04.18
В центре Одессы полиция "заломали" хулиганов": видео
09.04.18
Кровавое воскресенье. В Киеве на Пасху устроили драку с поножовщиной: фото, видео 18+
09.04.18
В Киеве мужчина обстреливал окна жилых домов: подробности
09.04.18
США пытаются побудить Путина к диалогу, – эксперт о новых санкциях
09.04.18
Сирийскую авиабазу атаковали ВВС Израиля
09.04.18
Кличко рассказал о ремонте дорог в столице
09.04.18
МАУ може подати в суд на Ryanair | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
Екс-ватажок бойовиків "ДНР" сіє паніку про "вторгнення України" (відео) | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
Простіше вкрасти: всю суть ДНР показали в одному фото | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
Москва і Дамаск звинуватили Ізраїль у нанесенні удару по сирійській авіабазі
09.04.18
Після зупинки підозрілого автомобіля в центрі Лондона затриманий чоловік
09.04.18
Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку-2"
09.04.18
Коментар: Порошенко буде шукати в Берліні важелі тиску на Москву
09.04.18
У Росії анонсували компромат на Терезу Мей | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
Дерипаска в списку санкцій США: слідом за Рибкою спливло півцарства
09.04.18
Коментар: Орбан залишається лідером норовливих східноєвропейців
09.04.18
Туреччина готова направити миротворців на Донбас | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
Шість матчів ЧС-2018 пройдуть на німецькій траві
09.04.18
Будівництво заводу під Брестом викликало громадське протистояння
09.04.18
Глава МВС ФРН попередив про можливість нових нападів
09.04.18
РФ звинуватила Ізраїль в атаці на сирійську авіабазу | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
З'явилися нові дані про російському військовому, підозрюваного у причетності до катастрофи МН17 | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
На Великдень в АТО були поранені п'ятеро українських військових | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ G7 | FaceNews.ua: новини України
09.04.18
В Украине ухудшили прогноз по кредитам от МВФ: стали известны подробности
09.04.18
Екс-керівник Генштабу зазначив цинізм Заходу щодо України
09.04.18
Екіпаж "Норду" може потрапити в Крим без українських паспортів - постпред президента
09.04.18
ЗМІ оприлюднили нові докази причетності військового РФ до катастрофи МН17
Всі новини
Наверх