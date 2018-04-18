Хто зверху-7: де взяти балетну пачку для Притули?

Ведучий шоу «Хто зверху-7» Сергій Притула

фото: прес-служба «Нового каналу»

Скільки нарядів змінюєЛеся Нікітюкза сезон шоу Хто зверху? Скільки годин знімають один випуск? Скільки людей, в кінці кінців, працює над створенням проекту?Теленеделярозклала шоуХто зверхупо поличках. А точніше, по цифрам.

Як все починається

Скільки:6 місяців підготовки, 2 дні репетицій, 9 днів зйомки, 39 годин в ефірі!

Навіщо:заради того, щоб у четвер глядачі включилиНовий каналі побачили свіжий випускХто зверху, працює понад 150 осіб!

До речі:знімальний день наХто зверху триває 12 годин. За цей час встигають відзняти дві програми з перервою на обід. Тут немає сотень дублів -- мовляв, ось тут не вийшло, давайте переробимо. Зйомка триває практично безперервно, з паузами на переодягання і поправку гриму.

А ще — для всіх, хто сумнівається: у капітанів команд, як і учасників, немає сценарію з прописаними словами, тільки канва з порядком і умовами конкурсів.

«Всі наші діалоги—повна імпровізація,—каже капітан жіночої командиЛеся Нікітюк.—Хоча, звичайно, підслушка і у Сергія, і у мене є—це такий маленький передавач у вусі. Але він потрібен для того, щоб координувати наші дії на майданчику. Наприклад, режисер може сказати мені: «Леся, протри зуби від помади». Хоча чого тільки мені—Притулі він теж може таке сказати!»

Томати, на сцену!

Скільки:16 ящиків помідорів (310 кіло).

Навіщо:як тиснути ногами виноград — ми знаємо, спасибі «Приборкання норовливого». Але командаХто зверхупішла далі, запропонувавши учасникам тиснути ногами помідори! Хто більше соку «вытопчет», той і переміг. Для конкурсу під назвою «Томатіна» використовували 310 кілограмів плодів.

Давити їх довелосяВіктору Бронюку,Дружині Сморигину,Володимира Єфімова,Каті Павлюченко,Блонд,Яні Глущенкоі, звичайно,ПритулізЛесею. Вийшло дуже круто і видовищно.АдріаноЧелентанозагалом, нервово курить в сторонці.

До речі: «Томатіна»»не єдиний «овочевий» конкурс наХто зверху. Для Боулінгу по-селянськи», де учасникам потрібно було збити кеглі-баклажани кулями-кавунами, використовували 130 «синеньких» і 12 «полосатеньких».

Пінгвіни посеред літа

Скільки:8 величезних ростових костюмів пінгвінів.

Навіщо:щоб нарядити в нихАрсенаМірзояна,Фоззі,ІринуБіликта інших зіркових гравців! За умовами конкурсу учасники команд, як справжні пінгвіни, повинні були доставити яйця в гніздо, не беручи в руки. І хто тільки придумує такі конкурси?

«В основному, всі ідеї наші редактори черпають з життя, тому в конкурсах обігруються ситуації, знайомі майже кожному глядачеві, — розповідає керівник проектуГаннаВовк.—Наприклад, одна з редакторів народила, і пішли конкурси про вагітність, сімейному побуті або з участю діток. Інший робить ремонт—і будь ласка, ось вам конкурси з шпалерами та інструментами. У третього новий роман—і скільки відразу цікавих бонусних питань про відносини з'явилося Але іноді нашим редакторам приходять в голову по-справжньому божевільні ідеї! Після чого з'явився конкурс з пінгвінами—історія замовчує».

До речі:вже зараз повним ходом йде підготовка до наступного сезону Хто зверху. Команда проекту інтригує: під час його зйомок учасники приміряють ще не один цікавий і незвичайний костюм.

4 тонни води і горіхи для Лесі

Скільки:110 л молока, 4012 л води, 22 кг лимонів, 55 кг цукру, 22 кг кави, 3300 пакетиків чаю, 1 кг горіхів і сухофруктів було випито і з'їдено за 9 знімальних днів.

Навіщо:«Ось це водохлебы!» — читачі можуть подумати, дивлячись на ці цифри. Але пити багато води—корисно. Одна тількиЛесяНикитюку день випиває не менше двох літрів. Ну і не варто забувати про 200 хлопців і дівчат з групи підтримки.

До речі:час на обід у груп підтримки, команд і всієї знімальної групи—у перерві між зйомками двох програм. АлеЛесяНикитюкзнаходила час на перекуси.

«По всіх кишенях всіх нарядів у мене распиханы горіхи і сухофрукти!—поділилася секретом капітан жіночої команди.—Так що в будь-якому перерві—хоч на пару хвилин—готовий перекус для дівчаток з команди. Це наша секретна зброя!»

В одній колірній гамі

Скільки:4 балетні пачки величезного (як для балерин) розміру, 4 кокошника, як у Олі Полякової, 4 накладні попи, 4 пари накладних бюстів довелося знайти реквізиторам для зйомок.

Навіщо:за гру команди переодягаються один-два рази. У кого тільки не перевтілювалися селебріті в цьому році—чоловіки були танцівниць канкану, балеринами, трясли накладними сідницями, танцюючи тверк А одного разу навіть спробували затьмаритиОлюПолякову—це було у випуску зМиколоюТищенко,Єгором КрутоголовыміСергіємСередою.

А дівчата приміряли на себе костюмиМайкла Джексона,ДмитраМонатіка,ОлександраУсика. Всього в останньому сезоні «засвітилося» 290 костюмів (до речі, ті самі балетні пачки для суворих чоловіків довелося шити—у природі балерин такого розміру не існує). І це не рахуючи «запасних» look'ів дляЛесіНикитюкіСергія Притули.

«Для кожного випуску нашим капітанам готують 3-4 образу на вибір,—розповідає стиліст Сергія Притули Дмитро Бондар.—Я обов'язково телефоную і погоджую свої ідеї зі стилістом Лесі—Женею Примаченко. Адже вбрання провідних повинні гармоніювати за кольорами».

До речі:Сергій Притулаяк справжній чоловік , в одязі не перебірливий і без зайвих питань погоджує все, що підготував йому стиліст. А осьЛесяНикитюкяк справжня жінка теж з усім погоджується.

«Мій стиліст на проекті, Женя Примаченко, справжній бог: збирає образи прямо на мене. Крутить, складає їх, як конструктор,—кажеЛеся.—Мені завжди незручно виходити на майданчик у коротких сукнях, бо довгі ноги. Тому постаралися з міні залишити тільки шорти».