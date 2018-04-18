Син Ганни Сєдокової після народження потрапив до реанімації

Син Ганни Сєдокової після народження потрапив до реанімації

Українська співачка Анна Сєдокова

фото: соціальна мережа Instagram

Вчора, 8 квітня, популярна співачка Ганна Седоковазазначила перший день народження синаГектора. Зіркова мама опублікувала зворушливий кадр на особистій сторінці в соцмережі, а також розповіла про переживання, адже відразу після народження хлопчика забрали в реанімацію.

«Коли ти з'явився в моєму житті, доктор забрав тебе і сказав, що ти повинен полежати в реанімації. Занадто швидко билося серце. Ми всі так переживали. Ми з дівчатками спали поруч, по черзі на стільці, лише б не пропустити момент, коли ти відкриєш очі і побачиш свою сім'ю, а через 5 днів ми забрали тебе додому і наше життя змінилася!». При цьому артистка відзначила, що Гектор росте дуже розумним, тямущим хлопчиком: «Ти - мій маленький чоловік, ти розумієш все. Ти ніколи не плачеш без діла і вже навчився не плакати, коли падаєш або ударяєшся. Ти вже робиш свої перші самостійні кроки!», — підписала зворушливий кадр Анна Седокова.

Шанувальники поспішили привітати свого кумира з першим днем народження сина:

«Урааааа! Рік безсонних ночей позаду! Вітаємо!», «З днем народження! Ростіть здоровими і щасливими!», «З днем народження Гектор! Будь здоровий і пам'ятай ти класний малий».

Нагадаємо, уАнни Сєдокової, крім синаГекторає ще двоє дітей: 13-річнаАлінавід першого шлюбу з футболістомВалентиномБелькевичемі 6-річнаМоніка, яку співачка народила у другому шлюбі з бізнесменомМаксимомЧернявським.

Син Ганни Сєдокової після народження потрапив до реанімації

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