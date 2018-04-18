Український оркестр Lords of the Sound вирушає в тур по Європі

Український оркестр Lords of the Sound вирушає в тур по Європі

Український оркестр Lords of the Sound

фото: прес-служба

Найпопулярніший український оркестрLords of the Soundпісля приголомшливих концертів у Києві та містах України проведе майже весь квітень на гастролях в Чехії, Литві, Латвії та Білорусі.

Музиканти, чий репертуар в основному складається з саундтреків до кінофільмів, мультфільмів, комп'ютерних ігор і серіалів вже стали відомими по всій Україні і активно просуваються далі.

Їх секрет глядацької любові не тільки в майстерному виконанні геніальних композицій. Після кожного концерту в соц.мережах спостерігається шквал захоплених відгуків. Відвідувачі говорять не тільки про професіоналізм музикантів і надзвичайних програмах, але і про їх «артистизм», «харизмі» і «енергійності».

Український оркестр Lords of the Sound вирушає в тур по Європі

Саме тому у цього оркестру є не тільки постійні глядачі, але й навіть фанати. І одним з останніх звершень оркестру є той факт, що 3 березня Лорди стали першим і єдиним оркестром, який дав сольний концерт у столичному Палаці Спорту! Та це не завадило їм 30 березня, менш, ніж через місяць, зібрати Палац «Україна».

А своє закордонне турне Лорди почнуть 9 квітня з чеського міста Злін. Всього в Чехії буде три концерти (Прага і Брно). А потім відправляться в Ригу (Литва). А от у Латвії Лорди проведуть відразу 7 концертів. Тисячі іноземних глядачів познайомляться з програмоюOscar Music Awards, яка вже стала візитною карткою оркестру. А ось в Білорусь (Мінськ та Гомель) музиканти привезуть саундтреки трьох киномузыкальных геніїв:Джона Вільямса,Ханса Циммера,Раміна Джаваді.

Лорди зараз активно готуються, щоб на вищому рівні заявити про себе, українському колективі, з європейської сцени. Продюсер оркеструАндрійНоваторівкоментує:

«Ми вже третій раз виїжджаємо на гастролі в європейські міста. І якщо ми знаємо, як на нас реагує український глядач, то ще є хвилювання, як нас будуть брати там. Не те, що б ми переживаємо і хочемо сподобатися. Просто нам важливо, щоб глядачі відчували все те, що ми вкладаємо в роботу. Музика - універсальна мова, вона не має кордонів. Тому впевнені, що у нас все вийде чудово. А також на концертах завжди відчувається сильна підтримка української діаспори. Тому, чекаємо зустрічі з усіма, щоб разом створити щасливі моменти».

Український оркестр Lords of the Sound вирушає в тур по Європі

Після гастрольного туру по ЄвропіLords of the Soundзнову дадуть концерти в Українських містах:

25 квітня - Львів
26 квітня - Луцьк
29 квітня - Житомир
23 травня - Київ

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