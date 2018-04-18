Травесті-діва Монро висміяла співака MELOVIN

Травесті-діва Монро

фото: соціальна мережа Instagram

Одна з найепатажніших артисток на українській сцені — травесті-діва Монро— вирішила довести, що перевтілитися в MELOVINнабагато простіше, ніж здається на перший погляд.

Так, на особистій сторінці вFacebookвона опублікувала фото, на якому продемонструвала абсолютно такого ж виду очей, як і у представника України на Євробаченні-2018.

Що цікаво, для подібних змін у зовнішностіМонроне знадобилася ні пластична хірургія, ні консультація офтальмолога з підбору лінз. Все, чим скористалася травесті-дива, — сонячний промінь, який пробився в одну з кімнат її квартири.

«Око як у Меловина і ніяких допоміжних засобів. Сонце нам світить, світить, світить, світить», — підписала знімок у Facebook артистка.

Нагадаємо, раніше дочкаОльги Фреймутобурила шанувальників дорослим чином.