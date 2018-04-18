У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун

Актриса Різ Уізерспун
фото: Fotobank /GettyImages
Хакери знайшли в особистому архіві легендарної «Блондинки в законі» Різ Візерспундещо цікаве.
Так, фото оголеної голлівудської зірки опублікувавTelegram-каналSuper. На знімкахВізерспунпозує лежачи в ліжку оголеною, а ракурс відкриває вид на її груди.
«У мережу витекли (вибачте за каламбур) сис*ки нашої улюбленої блондинки Різ Візерспун. На здоров'я!», — написано у повідомленні каналу.
Нагадаємо, раніше екс-друзіМеган Марклрозкрили шокуючі подробиці її життя.
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