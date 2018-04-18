У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун

У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун

Актриса Різ Уізерспун

фото: Fotobank /GettyImages

Хакери знайшли в особистому архіві легендарної «Блондинки в законі» Різ Візерспундещо цікаве.

Так, фото оголеної голлівудської зірки опублікувавTelegram-каналSuper. На знімкахВізерспунпозує лежачи в ліжку оголеною, а ракурс відкриває вид на її груди.

«У мережу витекли (вибачте за каламбур) сис*ки нашої улюбленої блондинки Різ Візерспун. На здоров'я!», — написано у повідомленні каналу.

Нагадаємо, раніше екс-друзіМеган Марклрозкрили шокуючі подробиці її життя.

У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун
У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун
У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун
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У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун
У Мережу потрапили голі фото Різ Візерспун
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