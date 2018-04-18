Олександр Шовковський ледь не схопив кулю від розлюченого тещі

Екс-воротар ФК «Динамо» Олександр Шовковський

фото: A. Lukatsky

Екс-воротар київського «Динамо» і збірної України Олександр Шовковськийпіддався нападу з боку колишньої тещі, коли приїхав забрати дочку на Великдень. Про це колишній футболіст повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережіFacebook.

«Приїхавши в той час, як ми з Ольгою Альоновою домовилися, не застав ні на доньку, ні її мати. Зате там виявилася Любов Альонова, мати колишньої дружини. Спочатку вона прицільно кидала мені в голову заздалегідь заготовлені камені, а потім почала стріляти з пістолета», — зазначивШовковський.

На відеозаписах, які виклавОлександр, видно, як жінка з вимогами, щоб неждані гості покинули приватну територію спочатку кидається камінням, а потім дістає пістолет і кілька разів вистрілив в невідомому напрямку.

Крім того, екс-футболіст відзначив, що мати його колишньої дружини зловживає алкоголем, а також дозволяє собі піднімати руку на власну внучку.

Зазначимо, це не перший скандалШовковськогоз колишньою дружиноюОльгою Альоновою. Два роки тому він повідомляв про те, що дочкаОлександруприховують від нього і вивозять з країни без його відома. При цьому він заявляв, що екс-дружина не виходить з ним на зв'язок.