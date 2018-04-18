Злата Огневич розкрила секрет своєї дієти

Злата Огневич розкрила секрет своєї дієти

Співачка Злата Огневич

фото: соціальна мережа Instagram

Виявляється, відома українська співачка Злата Огневичїсть через день.

«Я сіла на дієту, тому що я набрала чотири кілограми з-за своєї любові до солодкого. Тому вирішила зупинитися і сісти на дієту, але на великодні свята я обов'язково з'їм паска. А потім знову — на спорт», — зізналасяЗлатав недавньому інтерв'ю.

Співачка також поділилася рецептом своєї дієвої дієти, завдяки якій вона завжди виглядає струнко.

«В один день харчуєшся всім, чим завгодно, але не великими порціями. А на другий день треба тільки пити, є якісь супи, пити смузі, кефір, молоко, тобто все, що не тверде. На наступний день знову можна їсти звичайну їжу. Ось так чергувати, день щось водне, день звичайну їжу», — зазначила співачка.

За словамиОгневичвона дуже любить солодке і молочні продукти, від яких їй було найважче відмовитися, але бажання виглядати так, щоб подобатися самій собі, сильніше.

«Я сама собі поставила запитання, чи ти хочеш їсти все, що завгодно, або ти хочеш дивитися на себе в дзеркало і собі подобатися. Я для себе вибрала — дивитися в дзеркало і подобатися собі», — підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ірина Федишинстала сусідкоюНадії Мейхер.

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