В Пакистане беременную певицу убили на сцене за отказ от танца: видео 18+

Выступление на свадьбе в качестве приглашенной артистки стало для девушки роковым.

В Пакистане беременную певицу убили на сцене за отказ от танца: видео 18+
В Пакистане 24-летнюю певицу Самину Самун (сценический псевдоним – Синдху) застрелили во время концерта за отказ станцевать.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Independent в четверг, 12 апреля.

(Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18-ти лет) 

Согласно обнародованным данным, Тарик Джатой, застреливший девушку, уже задержан полицией. По словам очевидцев, мужчина достал из кобуры и наставил на девушку пистолет. Затем он приказал ей встать и танцевать. Самун поднялась со стула, но отказалась исполнить танец. Тогда Джатой выстрелил в нее. Кроме того, девушка была беременна.

Инцидент произошел в пакистанском городе Ларкана (провинция Синд). Самину Самун выступала на свадьбе в качестве приглашенной артистки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье ухажер убил девушку за отказ с ним встречаться

 

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