В Пакистане беременную певицу убили на сцене за отказ от танца: видео 18+

Выступление на свадьбе в качестве приглашенной артистки стало для девушки роковым.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Independent в четверг, 12 апреля.

(Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18-ти лет)

Согласно обнародованным данным, Тарик Джатой, застреливший девушку, уже задержан полицией. По словам очевидцев, мужчина достал из кобуры и наставил на девушку пистолет. Затем он приказал ей встать и танцевать. Самун поднялась со стула, но отказалась исполнить танец. Тогда Джатой выстрелил в нее. Кроме того, девушка была беременна.

Инцидент произошел в пакистанском городе Ларкана (провинция Синд). Самину Самун выступала на свадьбе в качестве приглашенной артистки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье ухажер убил девушку за отказ с ним встречаться