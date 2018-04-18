Невероятный хитрец. Киевлянин пытался отправить в Гонконг 24 кг гривневых купюр

Информацию опубликовала пресс-служба Государственной фискальной службы.

Соответствующее сообщение в пятницу, 13 апреля, опубликовала пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно данным ведомства, в документации на посылку говорилось, что она содержит полиграфические печатные изделия весом более 24 килограмм. По факту во время таможенного досмотра было обнаружено 36 тысяч одногривневых банкнот. Все деньги заботливо были расфасованы в банковские пачки по 100 купюр.

По факту обнаружения денежных средств был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Деньги изъяты, а материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов.