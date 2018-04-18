В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото

В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото


В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото

В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото

В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото

В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото

1 / 4 В Киеве на Троещине прекратили работу "наливайки" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нелегальное кафе работало в Деснянском районе столицы.

В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото
В Деснянском районе Киева на Троещине активисты и правоохранители прекратили работу очередного нелегального кафе-"наливайки" с отравой.

Заведение находилось на ул. Оноре де Бальзака, 30, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… "Автопатруль Майдан" совместно с полицией прекратили работу нелегального кафе с контрафактным алкоголем", — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 апреля в Дарницком районе Киева на ул. Привокзальной группа неизвестных злоумышленников, вооруженных автоматами, разгромила несколько игорных заведений. 

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