В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото

1 / 4 В Киеве на Троещине прекратили работу "наливайки" (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нелегальное кафе работало в Деснянском районе столицы.
В Деснянском районе Киева на Троещине активисты и правоохранители прекратили работу очередного нелегального кафе-"наливайки" с отравой.
Заведение находилось на ул. Оноре де Бальзака, 30, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"… "Автопатруль Майдан" совместно с полицией прекратили работу нелегального кафе с контрафактным алкоголем", — отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на 12 апреля в Дарницком районе Киева на ул. Привокзальной группа неизвестных злоумышленников, вооруженных автоматами, разгромила несколько игорных заведений.