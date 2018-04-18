В Киеве из гранатомета выстрелили в здание "Киевгорстроя": фото и видео с места происшествия

В Киеве из гранатомета выстрелили в здание "Киевгорстроя": фото и видео с места происшествия


В Киеве из гранатомета выстрелили в здание "Киевгорстроя": фото и видео с места происшествия

В Киеве из гранатомета выстрелили в здание "Киевгорстроя": фото и видео с места происшествия

В Киеве из гранатомета выстрелили в здание "Киевгорстроя": фото и видео с места происшествия

В Киеве из гранатомета выстрелили в здание "Киевгорстроя": фото и видео с места происшествия

1 / 4 В Киеве из гранатомета выстелили в отдел продаж "Киевгорстроя" (hromadske.ua)

Инцидент случился прошлой ночью, также повреждена боковая часть ресторана.

В Киеве из гранатомета выстрелили в здание "Киевгорстроя": фото и видео с места происшествия
В ночь на пятницу, 13 апреля, в Печерском районе Киева из ручного противотанкового гранатомета выстрелили в отдел продаж инвестиционной компании, крупного оператора украинского рынка недвижимости — "Киевгорстроя".

Инцидент произошел около двух часов ночи на ул. Михаила Омельяновича-Павленко 4/6, сообщает "Громадське", ссылаясь на данные корреспондента и полиции.

По данным издания, кроме здания компании, взрывом также была повреждена боковая часть расположенного рядом ресторана.

"… отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спиленные номера, поэтому происхождение гранатомета невозможно установить", — отмечается в материале.

На месте происшествия находились по меньшей мере четыре автомобиля полиции. В Печерском отделении полиции Киева сообщили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омельяновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.

Напомним, в начале марта в Шевченковском районе Киева из гранатомета обстреляли ресторан "Лео", произошел пожар, никто не пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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