"В инквизиции сжигали еретиков, но мы начали с флага": националисты провели акцию у отделения полиции

В организации "Карпатская сечь" пообещали, что "скоро таким пламенем будет гореть не только ЛГБТ-флаг".

"В инквизиции сжигали еретиков, но мы начали с флага": националисты провели акцию у отделения полиции
Правые активисты в рамках протестов против проведения "Марша равенства" в Киеве-2018, а также в поддержку своих задержанных единомышленников сожгли флаг ЛГБТ-сообщества возле Шевченковского управления полиции.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на сообщение в Facebook националистической организации "Карпатская Сечь".

"В лучших традициях инквизиции сжигать, конечно, самих еретиков, но мы начали пока что с их флага. Символично – возле участка. Правоохранительная система, которая защищает проплаченных извращенцев и при этом нападает, ломает и задерживает христиан и националистов – чьи интересы она представляет?" – было сказано в сообщении.

В организации заявили: "Мы не позволим этого! Сколько бы псов системы на нас не выпустили – мы выстоим. Совсем скоро таким пламенем будет гореть не только ЛГБТ-флаг".

Позднее пост со страницы организации был удален.

Ранее организация С14 у себя в Facebook написала, что правоохранители применили против них силу, когда те пришли в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения "Марша равенства". На тот момент сообщалось о 20 задержанных, при этом многие травмированы. Позднее полиция сообщила о 56 задержанных.

После этого участники праворадикальной организации С14 заблокировали несколько дорог в Киеве и выдвинули требования к МВД.

В итоге начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что из 57 задержанных активистов остаются задержанными лишь несколько человек.

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