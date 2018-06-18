Украинские спецслужбы проведут масштабные антитеррористические учения во Львовской области
Об этом сообщается на странице пресс-центра Службы безопасности Украины в Facebook.
Отмечается, что учения начнутся завтра (20 июня) и продлятся до 22 числа. Занятия пройдут в нескольких локациях Самборского района и ряде населенных пунктов области.
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"Управление СБУ во Львовской области призывает земляков сохранять спокойствие в связи с вероятным сосредоточением военных и спецназовцев, а также просит граждан должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и т.д.). Подчеркиваем, что все эти действия будут происходить в рамках действующего законодательства" – информирует пресс-центр СБУ.
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