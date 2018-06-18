В рядах Вооруженных сил Украины произошла трагедия
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север".
Командир подразделения и резервисты, которые ночевали с погибшим в одной палатке, рассказали, что накануне трагедии мужчина вел себя спокойно. По факту трагического события проводится расследование.
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Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что с начала начала года по май 33 украинских военнослужащих совершили самоубийство.
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