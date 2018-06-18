Стало известно, сколько полицейских пострадало во время беспорядков под стенами Верховной Рады
Он отметил, что правоохранители получили незначительные травмы, но были госпитализированы.
19 июня у стен Верховной Рады в Киеве произошли потасовки между протестующими и полицией. В акции у здания парламента принимали участие ветераны войны в Афганистане и на Донбассе, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также шахтеры.
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После столкновений под ВР вице-спикер Ирина Геращенко призвала создать инициативную группу для дальнейших переговоров митингующих с представителями власти.
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