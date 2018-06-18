Стало известно, сколько полицейских пострадало во время беспорядков под стенами Верховной Рады

В МВД Украины прокомментировали информацию о возможном штурме здания Верховной Рады

В МВД сообщили о пострадавших полицейских в ходе столкновений у Рады

С начала войны в Донбассе погибли 2378 украинских военнослужащих — первый вице-спикер Верховной Рады

Между сторонниками Саакашвили под Радой и правоохранителями произошли столкновения

У Рады произошли стычки между правоохранителями и митингующими, есть пострадавшие и задержанные

В полиции сообщили первые подробности о беспорядках под Верховной Радой

Другая версия: Саакашвили назвал свою цифру пострадавших во время столкновений в Киеве

В полиции сказали, сколько людей митингует в центре Киева

В Киеве избили двух участников Марша равенства