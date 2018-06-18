Стало известно, сколько полицейских пострадало во время беспорядков под стенами Верховной Рады

Стало известно, сколько полицейских пострадало во время беспорядков под стенами Верховной Рады
Во время сегодняшних столкновений под парламентом пострадали пять сотрудников полиции Киева. Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Он отметил, что правоохранители получили незначительные травмы, но были госпитализированы.

19 июня у стен Верховной Рады в Киеве произошли потасовки между протестующими и полицией. В акции у здания парламента принимали участие ветераны войны в Афганистане и на Донбассе, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также шахтеры.

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