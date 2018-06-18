Ушел из жизни выдающийся украинский поэт и общественный деятель
Столь печальной информацией на своей странице в Facebook поделился глава Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, ссылаясь на кинокритика Сергея Трымбача.
Отмечается, что Иван Драч умер в клинике "Феофания".
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"Умер утром. Значит, не нажился. Было ему 81 год. Душа великого поэта, кинохудожника, общественного деятеля улетает от нас. Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же случилось то, что случилось”, - написал председатель Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач.
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