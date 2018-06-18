В МВД Украины прокомментировали информацию о возможном штурме здания Верховной Рады
Об в эфире одного из украинских телеканалов рассказал представитель МВД Артем Шевченко.
"Сейчас полиция Киева работает на месте с руководителем. Здесь присутствуют достаточное количество полицейских и гвардейских подразделений системы МВД, чтобы контролировать ситуацию. Призываем всех участников вести себя мирно. Не провоцировать эскалацию насилия", - заявил Шевченко.
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Напомним, сегодня под зданием парламента проходит митинг с участием шахтеров и ветеранов антитеррористической операции на Донбассе. В случае, если власть не выполнит условия протестующих, участники акции протеста грозятся штурмовать Верховную Раду.
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