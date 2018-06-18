В МВД Украины прокомментировали информацию о возможном штурме здания Верховной Рады

Стало известно, сколько полицейских пострадало во время беспорядков под стенами Верховной Рады

В МВД сообщили о пострадавших полицейских в ходе столкновений у Рады

Напряженная обстановка: под зданием Верховной Рады проходят сразу два митинга

Нардеп: Ночью протестующих могут разгонять с использованием оружия

Под Администрацией президента Украины проходит акция протеста

Глава МВД Украины оскорбил протестующих под Верховной Радой

Митинг под Верховной Радой: активисты возвели первую баррикаду у стен парламента

Дымится, но не горит: в здание Верховной Рады вызвали пожарных

Под Верховную Раду Украины стягивают сотни полицейских: стали известны подробности