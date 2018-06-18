В Харькове попался на взятке высокопоставленный сотрудник полиции
Сотрудники СБУ задержали полковника полиции в помещении райотдела после передачи представителю местного предприятия постановления о прекращении дела по факту нарушения законодательства об охране труда.
Во время обыска по месту жительства полковника и служебных помещений правоохранители изъяли деньги.
Действия задержанного полицейского квалифицируют по статье «Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение» Уголовного кодекса Украины.
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Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
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