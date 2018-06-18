В Харькове попался на взятке высокопоставленный сотрудник полиции

В Киеве на взятке поймали полковника ВСУ

Пойманный на взятке генерал полиции Будник вышел из киевского СИЗО

На Львовщине погорел на взятке майор полиции

В Киеве на взятке поймали капитана и подполковника полиции, опубликованы фото

В Черновцах на взятке погорел полковник полиции, опубликованы фото

У границы с Россией на взятке поймали майора полиции, опубликованы фото и видео

В Днепре на взятке погорели подполковник и майор полиции: опубликованы фото, видео

В Виннице на взятке погорел подполковник полиции: обложил "данью" бизнесмена

На Сумщине начальника районного военкомата задержали на взятке